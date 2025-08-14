Снимка: iStock
Огнеборци дежурят на място заради силния вятър
В 23 часа в сряда беше напълно изгасен пожарът, който в продължение на 6 дни бушува в Сунгурларско. Това съобщи кметът на общината.
Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе
Въпреки това на място и днес, заради силният вятър, остават екипите на 8 пожарни. Поне до ранния следобед ще остане обявеното в събота бедствено положение. Засегнатите от пожара площи - смесена гора, лозови масиви и земеделски площи, надхвърлят 20 000 декара.
