В 23 часа в сряда беше напълно изгасен пожарът, който в продължение на 6 дни бушува в Сунгурларско. Това съобщи кметът на общината.

Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе



Въпреки това на място и днес, заради силният вятър, остават екипите на 8 пожарни. Поне до ранния следобед ще остане обявеното в събота бедствено положение. Засегнатите от пожара площи - смесена гора, лозови масиви и земеделски площи, надхвърлят 20 000 декара.

Редактор: Дарина Методиева