Деца се притекоха на помощ в гасенето на огъня в Сунгурларе. Преди редовното правителствено заседание премиерът Росен Желязков представи непълнолетните герои, а министрите в кабинета им ръкопляскаха и изразиха благодарност за доблестната им постъпка.

„Това са момчетата, които в тези трудни дни със своя тих и скромен пример в Сунгурларе се притекоха на помощ по свой начин. Той стана толкова видим за всички и такъв кураж даде на огнеборците, на горските, на полските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук, за да изразим нашите признателност и благодарност. Те са посланици на всички онези, които в тези трудни времена показват човешкия добродетел, показват онзи скромен, тих и непретенциозен героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора, като българи, да бъдем насочени един към друг с човечност и емпатия, която толкова липсва в нашето ежедневие”, каза министър-председателят. Желязков благодари на родителите на децата „за това, че са вложили в тях любов, старания и умения и ги насърчават по техния път”.

„Без риск, няма резултати!”, категорични бяха 15-16-годишните деца. Тийнейджърите гасили с пръскачки и с тупалки. „Няма от какво да ни е страх! В такива моменти трябва да сме заедно, да сме обединени, и щом вярваме в Господ, няма от какво да ни е страх”, казва един от малките големи герои.

Момчетата бяха изпратени с втора порция аплодисменти и премиерът продължи по дневния ред на Министерския съвет.

„Това правителство си е поставило амбициозни цели за повишаването на жизнения стандарт на българите. Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. Затова всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни”, подчерта Росен Желязков.

„Наблюдаваме една нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързана с баланса между институциите. Това не позволява към настоящия момент да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и от законите, е парализиран”, алармира министър-председателят. По думите му обаче парламентът е този, който има грижата да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени.

„Ние очакваме началото на политическия сезон за парламента. За нас политическият сезон е без ваканция. Продължаваме своята работа по сектори и сме готови за поемането на всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят през есента”, добави премиерът.

Редактор: Калина Петкова