Да бъде изготвена карта на всички водоизточници в София, които могат да се използват при пожари. Това е възложил кметът на столицата Васил Терзиев.
„Започваме от район „Нови Искър“ заедно със „Софийска вода“, съобщи той във Facebook.
Терзиев посети новата база на дирекцията в село Мрамор, където ще бъде събрана цялата техника, за да се реагира по-бързо при бедствия и кризи.
„Въпреки че постройките не са използвани с години, скоро ще се превърнат в реновирана база – със зона за пълнене на чували с пясък при наводнения, обучителен център и техника за бърза реакция”, уверява кметът.
По неговите думи до края на годината екипите ще получат два нови аварийно-спасителни автомобила, мобилни резервоари за вода и ранцеви пожарогасители.
