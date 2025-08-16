Сам лекар и хиляди пациенти. В община Трън от три години насам всички жители се редят пред един-единствен кабинет – този на доктор Лиляна Тодорова. Съвсем скоро обаче положението може да се промени, защото с редица социални придобивки, местната власт в Трън е на път да си осигури още един лекар.

На 80 години е единственият общопрактикуващ лекар в община Трън. Затова и над 2000 човека са записани при доктор Лиляна Тодорова, която всички описват като изключително всеотдаен човек, лекар, който винаги е до пациентите си.

В Трън всички обичат доктор Тодорова. Толкова много, че миналата година единодушно местните власти ѝ присъдили званието „почетен гражданин”. На 1 април 2022 година другият действащ тогава доктор, Костова, се наложило да се премести и да поеме ръководството на болницата, и така доктор Тодорова приела да се грижи за здравето на всички в Трън.

„Как се оправям? Оправям се, хората са добри, идват. Тук имам помощничка-секретарка. Аз съм от старата генерация, младите няма да издържат така. До два и половина ми е работното време, след това има домашни посещения, но обикновено по-късно си отивам”, разказа д-р Лиляна Тодорова.

Нейни пациенти споделят, че е много добра и ѝ се възхищават, че продължава все така да работи на 80-годишна възраст.

За да гарантират повече спокойствие за доктор Тодорова, от община Трън направили всичко възможно да намерят още един лекар. И намерили доктор Елка Костадинова от Перник. За да я стимулират да работи в Трън, от общината са ѝ предоставили безвъзмездно помещение за прегледи, осигурено е обзавеждане и оборудване, а режийните ѝ разходи ще поеме местната власт. Засега графикът на новия лекар няма да включва посещения през цялата седмица.

„Понеделник, сряда и петък ще идва само следобед, тъй като същата е с практика и в Перник, но това е глътка въздух за територията на община Трън. На някои от хората им се наложи, поради невъзможност на доктор Тодорова да ги приеме като пациенти и да ги обслужва, да отидат да ползват услугите на лични лекари в Брезник и Перник. Сега това ще помогне тези хора да се върнат на територията на община Трън”, обясни кметът на община Трън Цветислава Цветкова.

Към Доктор Тодорова е изградено огромно доверие в Трън. И това кара общината да поеме кампания по популяризиране на новия лекар, за да има смисъл от привличането ѝ и повече хора да се преместят при доктор Костадинова.

„Силно се надявам доктор Костадинова да събере пациентска листа, с която да можем да я задържим по някакъв начин и да упражнява дейността си на територията на общината”, посочи Цветкова.



Втория лекар в Трън обаче очакват през септември. Дотогава на линия е доктор Тодорова.



„Много рядко има такива отдадени хора, просто се жертват за съгражданите си и за останалите от околността. Тя помага много на хората и я търсят”, добави д-р Тодорова.

