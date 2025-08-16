Възникнал е пожар край град Аксаково, близо до магистрала "Хемус", съобщиха от Областната дирекция на полицията във Варна.

Горят сухи треви на голяма площ. Засегнати са и няколко селскостопански постройки.

На място са седем екипа на Регионалната дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението", които се борят с пламъците. Час по-късно пожарът е бил овладян, но е възникнал нов във вилната зона на селищно образувание "Сотира" край Хлебозавода. Там пожарът тръгва от барбекю, като са засегнати и няколко необитаеми постройки. Огънят обхваща и близката гора.

Редактор: Цветина Петкова