Близо 300 водачи на МПС са проверени при специализирана полицейска операция на СДВР.

Тя стартира в петък вечер на територията на София. Полицейските действия са насочени към опазване на обществения ред и откриване на водачи, притежаващи шофьорска книжка със съмнителен произход.

До момента служителите на СДВР са проверили 299 водачи на моторни превозни средства. Задържани са четирима - един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, друг с неистинска шофьорска книжка, както и двама, управлявали нерегистрирани МПС.

Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша. Акцията продължава.

Редактор: Цветина Петкова