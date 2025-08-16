Снимка: БГНЕС
Задържани са четирима, съставени са над 200 фиша
Близо 300 водачи на МПС са проверени при специализирана полицейска операция на СДВР.
Тя стартира в петък вечер на територията на София. Полицейските действия са насочени към опазване на обществения ред и откриване на водачи, притежаващи шофьорска книжка със съмнителен произход.
До момента служителите на СДВР са проверили 299 водачи на моторни превозни средства. Задържани са четирима - един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, друг с неистинска шофьорска книжка, както и двама, управлявали нерегистрирани МПС.
Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша. Акцията продължава.Редактор: Цветина Петкова
