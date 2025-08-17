Поредна находка в древния римски град Деултум край Бургас. Строителни дейности преди дни доведоха до разкриване на три антични пещи. Според учените в недрата на града се крият още много безценни богатства.

Деултум. Единствената единствената колония на свободните римски граждани на територията на днешна България. От процъфтяващия античен град със статуи, бели улици, римски вили с басейни, шадравани и поилки за птици, днес е останало това. Точно тук преди дни при инвестиционно намеренетие и сондаж за изграждане на електропровод, строителите стигат до подово ниво от двор на римска сграда, от 2-3 век.

"Това е вероятно фрагмент от Вила Урбана, защото се намираме до източната крепостна стена на римската колония Деултум. Показва едно много добро социално положение на хората която са обитавали тази къща", обясни директорът на Археологическия музей в Средец Красимира Костова.

Вила Урбана вероятно е била разрушена при готско нашествие или земетресение, а край нея учените разкриват мащабен производствен център с три запазени пещи от края на 4 век и началото на 5-и.

"Изработване на съдове от битова керамика най-вероятно защото са малки и по обем, докато в третата северна пещ е възможно и да е изработвана строителна керамика", посочи Костова.

"Наблизо е до реката. За това производство на керамика е необходимо доста вода, затова е удобно място за изграждането на подобен производствен център", смята Костова.

На това място са изработвани римски съдове, и мащабна търговска дейност с целия средиземноморски свят, убедени са учените. На място са разкрити бронзови монети, изсечени по времето на трима императори – Гордиан III, император Максимин и Филип I.

Според Костова тепърва предстои прецизирането на датировката, тъй като досега са открити около 130 монети и те ще дадат възможност за прецизиране на датите на обекта.

Най-запазената пещ ще бъде преместена и възстановена като експозиция за туристите. А учените са убедени, че под пластовете в античния римски град простиращ се на над 250 декара площ се крият още уникални археологически богатства.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова