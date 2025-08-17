-
„Мисия разузнавач“: Игра из експонатите на Националния военноисторически музей
-
Изкуственият интелект и програмистите: Ще останат ли заетите в IT сектора без работа
-
Спортни новини (17.06.2025 - обедна)
-
Внимание, опасно море! Петима изчезнаха, отнесени от бурните вълни у нас
-
Огнената стихия в Пирин: Пожарникари, военни и доброволци продължават да гасят
-
Маникюристите с петиция срещу наложената регулация от 1 септември
Разходите са се увеличи с близо 14% спрямо същия период на миналата година
Българинът вече харчи над 30% от доходите си за храна и безалкохолни напитки, показват последните данни на националната статистика. 951 лева средно на човек от домакинство са разходите за храна, като те са се увеличи с близо 14% спрямо същия период на миналата година.
Увеличили са се и разходите за алкохол и цигари - с 18,5% и вече са 130 лева. Най-голямо е увеличението в потреблението на зеленчуци, месо, плодове и на кисело мляко. По-малко купуваме сирене и олио.
Увеличение се наблюдава и при средствата, които българите харчат за свободно време и култура - с близо 20 на сто.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни