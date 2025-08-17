С приключенски дух и образователна мисия деца и родители се впускат в пътешествие към миналото.

Вече трета поредна година инициативата „Мисия разузнавач“ събира малки и големи, за да ги отведе в игра из експонатите в двора на Националния военноисторически музей.

Играта има няколко издания, но всички с една цел – децата да усетят духа на българската армия. След успешното изпълнение на мисията има и награда – най-бързите, които открият точните координати на една от най-впечатляващите бойни машини от външната експозиция, първи ще се качат на борда ѝ.

"Летните музейни програми са една от любимите инициативи на нашия музей, защото те завръщат отново и отново при нас една от най-важните ни публики, именно семейната и детската. За наша радост продължават да събират значителен интерес. Мисията на музея е да интерпретира, историята да я прави по-близка до хората. Предизвиква децата да решават различни мисии да търсят скрити съкровища във външната експозиция на музея, да работят с карти, с координатни системи", сподели зам.-директорът Деяна Костова.

Родители споделят, че има много интересни неща за малките откриватели и мечтатели.

