Пожар пламна на сметището на пловдивското село Шишманци. Сигналът е подаден тази сутрин в 05:30 часа. На място работят четири екипа огнеборци.

Пожар избухна на сметището край Силистра

Замерваща станция на Сектор „Специализирани оперативни дейности" - Пловдив следи качеството на въздуха в близките населени места.

Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери, съобщават от РДПБЗН-Пловдив.

Снимка: РДПБЗН-Пловдив

Редактор: Ина Григорова