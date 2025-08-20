Морето взе поредна жертва. В ранния следобед във вторник в Районното управление в Царево е получено съобщение за удавник в района на "Попския плаж".

От морето е извадено тялото на 59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино. Той влязъл в бурното море на неохраняем плаж и се удавил.

Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

