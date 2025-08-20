Работник е пострадал сериозно при инцидент на строителна площадка в Казанлък.

Пострадалият 53-годишен мъж е жив, получил е повърхностни обгаряния, оказана му е своевременна и адекватна медицинска помощ, настанен в специализирана клиника в Пловдив.

При извършване на дейности на територията на „Арсенал“ АД от багер – челен товарач е възникнал пожар зад машината. Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещият на него. Багеристът е с повърхностни изгаряния.

На място веднага е пристигнал екип на Бърза помощ – Казанлък, и по последна информация в момента пострадалият се транспортира в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив. Дейностите, извършвани от багериста, не са свързани с производствен процес. Изясняват се причините за възникване на пожара.