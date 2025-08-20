-
Ограничението по магистралите там към момента е 130 км/ч
Увеличават максимално допустимата скорост по магистрала в Чехия. Определен е пробен участък на аутобаните, където маскимално допустимата скорост ще бъде увеличена до 150 км/ч.
Проектът е за новата магистрала от Прага до Линц в Австрия, а първите знаци вече са факт. Ограничението по магистралите там към момента е 130 км/ч, като увеличението ще важи само при благоприятно време и трафик.
„В този случай, където колегите са решили да направят един такъв опитен участък с 150 км в час вероятно ги има всички предпоставки на пътя, но по-важният въпрос е дали водачите са подготвени за движение с такава скорост”, посочи пътният експерт Георги Златев.
800 лева глоба за шофьора, карал с 218 км/ч по „Тракия”
На този фон у нас продължават обсъжданията за намаляване на максималната допустима скорост за шофиране. Само за първите 6 месеца от тази година на територията на страната са настъпили над 3000 пътнотранспортни произшествия.
Водачи обаче смятат, че сегашната разрешена скорост от 140 км/ч също не е приемлива. Сред някои дори има и притеснения заради липсата самоконтрол и дисциплина на пътя.
След последния трагичен инцидент на пътя проверките на полицията доказват, че множество от хората са без книжки, с фалшиви книжки или са взели тези свидетелства за управления при съмнителни обстоятелства, смятат още експерти.
"Обучението на младите водачи в България за изключително ниско, а качеството "естествено е на едно от последните места в Европа. Това обаче може да бъде избегнато с изграждане на обективна система, която да бъде и автоматизирана", коментира още Георги Златев.
