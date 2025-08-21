Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, наръгал с нож 50-годишен на бул. „Цариградско шосе“ в София.

Около 15.30 часа в сряда обвиняемият нанесъл удар с нож в областта на корема на друг мъж. По този начин му е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване, проникващо в коремната кухина.

Намушкаха 50-годишен мъж на столичен булевард

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. В хода на разследването е назначена комплексна съдебна психолого-психиатрична експертиза.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.

Според свидетели двамата се разминавали, когато след остра реплика се стигнало до нараняването. След това нападателят избягал, а впоследствие бил заловен.

