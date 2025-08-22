Пожар засегна складово помещение за обувки в пловдивския квартал "Кючук Париж". Огънят унищожи част от продукцията в него, съобщиха от Пожарната.

Светкавичната реакция на седем екипа огнеборци от различни служби и автомеханична стълба спря разпространението на огъня към съседни помещения на други фирми.

Засегната площ е около 300 кв. м, а спасената - над 1100 кв. м. Работата на огнеборците продължава до доугасяне на тлеещи панели в самата конструкция.

Снимки: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив

Редактор: Цветина Петкова