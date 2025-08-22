Снимка: iStock
Пострадалитте са откарани в болница
74-годишен шофьор блъсна двама пешеходци в Стара Загора. Инциденът е станал в четвъртък по обяд. Пострадалите са мъж на 61 и жена на 55.
Те са откарани в ЦСМП - Стара Загора, където им е оказана медицинска помощ, а жената е настанена за лечение в болница. Двамата са без опасност за живота.
Тест с дрегер показал, че шофьорът не е употребил алкохол.Редактор: Габриела Винарова
Източник: БНР
