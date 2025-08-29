Започна съвместна акция на полицията и Агенцията по храните се провежда в Хасковско. Поводът за проверките са предприетите мерки срещу разпространението на шарката по овцете.

Полицейските екипи ще проверяват превозни средства за нерегламентиран превоз и продажба на животни, като приоритетно ще се спират камиони и микробуси. Органите на реда ще проследяват дали животните имат нужните документи, издадени от ветеринарните власти, както и за спазване на правилата за транспортиране.

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Целта на наложените мерки е да се спре разпространението на огнищата на болестта. Според експерти заболеваемостта по животните води и до тежки финансови последици за животновъдите.

От началото на годината са отчетени десет огнища на шарка, като към момента унищожените животни са 1200. Четири са регистрираните огнища на заболяването в Хасковска област, като унищожените животни са над 800 във ферми в община Свиленград.