Снимка: iStock
-
Спортни новини (29.08.2025 - обедна)
-
Цените на яйцата – между родното производство и засиления внос
-
Какви са правата ни като пътници в самолет
-
„Аполония“ 2025: Изкуствата отново се срещат в Созопол
-
„Живей красиво”: Как да подготвим децата за учебната година
-
Шофьор ще съди МВР заради фалшиво положителен тест за наркотици
Полицията и Агенцията по храните спират камиони и микробуси за нелегален превоз на животни след огнища с над 1200 унищожени овце
Започна съвместна акция на полицията и Агенцията по храните се провежда в Хасковско. Поводът за проверките са предприетите мерки срещу разпространението на шарката по овцете.
Полицейските екипи ще проверяват превозни средства за нерегламентиран превоз и продажба на животни, като приоритетно ще се спират камиони и микробуси. Органите на реда ще проследяват дали животните имат нужните документи, издадени от ветеринарните власти, както и за спазване на правилата за транспортиране.
Ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско
Целта на наложените мерки е да се спре разпространението на огнищата на болестта. Според експерти заболеваемостта по животните води и до тежки финансови последици за животновъдите.
От началото на годината са отчетени десет огнища на шарка, като към момента унищожените животни са 1200. Четири са регистрираните огнища на заболяването в Хасковска област, като унищожените животни са над 800 във ферми в община Свиленград.
Последвайте ни