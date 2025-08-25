Огнище на шарка по овцете и козите е установено в животновъден обект в свиленградското село Левка. Това съобщи областният управител на Хасково Стефка Здравкова. Всички 220 овце във фермата ще бъдат умъртвени.

По този повод днес се е провело извънредно заседание на Областната епизоотична комисия. Определени са трикилометрова защитна зона и десеткилометрова предпазна зона около засегнатия обект.

БАБХ отнася въпроса с шарката по животните до ЕК

Освен в село Левка, огнище на шарка по овцете е регистрирано и в хасковския квартал „Болярово”. Случаят наложи свикването на епизоотична комисия, на която бяха обсъдени предприетите мерки за ограничаване на разпространението на заболяването. До момента в „Болярово” са евтаназирани 23 животни. Здравкова подчерта, че основната цел е да се овладее заразата и призова животновъдите да спазват стриктно мерките за биосигурност.

Огнищата на болестта в област Хасково от началото на летния сезон са вече десетина. Предходното бе регистрирано на 4 август в село Чернодъб, също в Община Свиленград, където заболяването засегна ферма със 144 животни.

На заседание на комисията от 8 август директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково д-р Георги Илиев предупреди, че епизоотичната обстановка в страната се влошава и призова за повишено внимание от страна на стопаните.

Редактор: Мария Барабашка