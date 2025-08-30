Пожарът в Рила продължава да гори като засегнатата територия надмина 100 декара. Огънят е низов и това забавя скоростта на разпространение на пламъците.

Tеритория от пожара в Рила. Огънят е в трудностъпна местност, което затруднява гасенето му. Още в петък в борбата с пожара се включи и хеликоптер Ми-17 на Военновъздушните сили. Във високите част на планината обаче поривите на вятъра са внезапни и силни и създават сериозни рискове за усложнение на ситуацията. На терен са и 100 служители на Национален парк "Рила", пожарникари и горски служители.

Два военни хеликоптера ще се включат в борбата с пожарите в областите Пазарджик и Пловдив

Надеждите природата да се намеси и да помогне растат - в периметъра на пожара е започнало да вали. Синоптиците очакват силен дъжд и буря над пожара в Рила в нощта срещу неделя.