66-годишна жена с електрическа триколка е с опасност за живота след пътен инцидент в плевенското село Загражден. Сигналът е постъпил в полицията във вторник малко преди 16 часа.

Жената не спряла на знак "Стоп" и ускорила движението си по наклонена улица. Блъснала се в правомерно движещ се по път с предимство лек автомобил, управляван от 42-годишен мъж. Жената паднала на пътното платно и наранила главата си, съобщават от полицията, цитирани от кореспондента на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

Пострадалата е настанена за лечение в болница в Плевен. Тя е с фрактура на единия крак и черепна травма. Тестовете на водача на лекия автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни.

