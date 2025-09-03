Демонстранти опитаха неуспешно да пробият кордона от полицаи около сградата на Народното събрание. Това се случи по време на гражданския протест под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент", на който дойдоха привърженици на "Величие" и "Възраждане".

Демонстрацията беше свикана преди началото на есенната сесия на парламента. Кордонът от полицаи не допусна протестиращите да влязат в сградата на НС, където политическите партии обявяваха заявките и приоритетите си за новия политически сезон.