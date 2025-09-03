Сумите по договора с "Боташ" ще бъдат използвани за плащане на руската държава за изграждане и довършване на ядрени централи в Турция. Чрез този контракт сме отдали печалбата на "Булгаргаз" за 200 години напред. Тя ще отива по сметките на турския газов оператор. Това тежи изключително много на нашата енергетика, преговорите по изменение на договора са изключително тежки, турските колеги желаят да получат цялата сума по договора. Разсрочване означава още по-голяма тежест - с индексация до 8 милиарда. Договорът няма клауза за прекратяване. Още с подписването му, "Булгаргаз" е изпаднало в несъстоятелност. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков.

По думите му "Булгаргаз" не е имало задължения към 2021 г., а в момента те достигат над 1,8 млрд. лева. "Ако не може да изпълни дейността си да достави газ на столичната "Топлофикация", това означава, че автоматично над 400 000 абоната в София няма да имат парно през зимните месеци. А оттам и всички кабели ще се сринат. За момента няма интерес към съвместно закупуване на природен газ или прехвърляне на възможността за доставка от "Боташ", предупреди Станков.

Жечо Станков: Едва от 11% от капацитета на договора с "Боташ" е бил използван

Според министъра контрактът няма клауза за прекратяване. "За последните седем месеца, откакто съм министър, ми се налага да изпълнявам повече функцията на сапьор, отколкото да извършвам дейности в конкретика. Първите заложени бомби бяха поетите ангажименти по ПВУ, обезвредихме я. Запазихме и битовите потребители на регулиран пазар. Иначе през юли сметките им щяха да скочат с 46%. В последните дни се говори за подаръци, направени от президентската институция към правителството и народа. Един такъв беше добре опакован с фанфари - договорът между "Булгаргаз" и "Боташ". Той поставя енергетиката и държавното дружество в ситуация, в която е най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция. Стотици милиони вече са платени, а други висят по фактури, защото дружеството няма пари да ги покрива. Това са малка част от общо шест милиарда за целия договорен период от 13 години. Тази сума съответства на 12 магистрали "Черно море", 3 магистрали "Хемус", целогодишната средна пенсия на над 600 000 пенсионери и още цялата необходима сума за превъоръжаване на армията. "Булгаргаз" е поставена на колене", заяви още министърът.

Редактор: Цветина Петкова