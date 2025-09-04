Започна ремонтът на пътя I-3 Бяла - Ботевград в участъка, където на 31 март стана тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна. Ремонтът ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш. Движението на автомобили ще е с временна организация и ще се извършва в едната лента.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

В четвъртък преминаването през пътния участък ще е спряно до 17:00 часа. Обходният маршрут е през селата Ракита и Радомирци.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

„В района от Радомирци до злополучния участък ще преасфалтираме от край до край. Ще се предприеме широкоплощно изкърпване, за да подобрим сцеплението и характеристиките”, обясни и.д. директор на ОПУ – Плевен инж. Венцислав Ангелов.

„Ремонтът е закъснял, както и знаците, които сложиха. Ако бяха сложени една седмица по-рано , детето ми щеше да е живо сега. Това, че започва ремонтът е добре, защото имаше следствени действия и трябваше да се извършат експертизи. Надявам се да бъде изпълнен качествено, а не както преди това”, коментира бащата на Сияна - Николай Попов.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето. В Окръжен съд - Плевен започна делото за пътнотранспортното произшествие, обвиняем е шофьорът на камиона. На последното заседание в края на юли бяха разпитани шестима свидетели. Делото продължава на 19 септември.