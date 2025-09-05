Брутният вътрешен продукт (БВП) на България отбелязва увеличение от 3,4% през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г. и с 0,9% спрямо първото тримесечие на тази година, показват сезонно изгладени предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

На тримесечна база брутната добавена стойност (БДС) в икономиката се увеличава с 0,7%. Крайното потребление нараства с 1,8%, докато износът на стоки и услуги отчита ръст от 0,7%, а вносът намалява с 1,4%.

В годишно изражение БДС се покачва с 2,8%, като най-силно нарастват секторите „Държавно управление, образование, здравеопазване и социална работа“ (+8,2%), „Строителство“ (+7,7%) и „Операции с недвижими имоти“ (+5,5%). Увеличения се наблюдават и при информационните технологии и комуникациите (+5,4%), както и във финансовия сектор (+5,1%).

Същевременно спад бележат „Селско, горско и рибно стопанство“ (-4%) и „Промишленост и енергетика“ (-3,1%).

Основен двигател на растежа остава крайното потребление, което през второто тримесечие на 2025 г. се увеличава с 8,3% спрямо година по-рано. Износът на стоки и услуги обаче намалява с 4,8%, докато вносът бележи лек ръст от 0,1%.

