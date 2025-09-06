Тя е на 100 години, но казва, че се чувства на 60. Живее в Свиленград, заобиколена от любящото си семейство, и носи в себе си частица от кръвта на Апостола на свободата. Милка Милчева е праплеменница на Васил Левски – жива връзка с историята, която пази не толкова легенди за своя велик роднина, колкото уроци за дълголетие, спокойствие и смислен живот.

Въпреки че е загубила зрението си преди няколко години, 100-годишната Милка Милчева не е загубила своя дух и жизненост. Родена в Пещера, тя е потомък на карловския род на Дякона. Нейната баба, Мария, е дъщеря на Яна – сестрата на Васил Левски.

"Не се чувствам на 100. Да ви кажа, аз се мисля, че съм на 60 години. Като се сетя, не вярвам. Боже, 100 години кога минаха?", споделя с усмивка столетницата. Интересното е, че в нейното семейство никога не се е говорило много за великия им роднина. "Не, деца бяхме. Историята я знам от това, което слушам по радиото – кога дават годишнина, кога дават обесването", разказва баба Милка.

Животът я отвежда в Свиленград преди близо 75 години, след като се запознава със съпруга си, докато той е войник в Пещера. Любовта им пламва като "ученическа любов" и след девет години се женят. Останала вдовица през 1998 г., днес тя живее със сина и снаха си, заобиколена от внуци и правнуци, много от които също са дълголетници.

Каква е тайната на дългия живот? Според снаха ѝ, Милка никога не е спазвала строг режим. "Позволявала си е да си пийне, и кафета, и всичко". Самата столетница обаче има свое обяснение: "Здраве. Спокойна бях. Работех, 27 години бях медицинска сестра. Пенсионирах се, взимам си пенсия, горе-долу бива".

Дори и днес, на прага на втория си век, тя не е загубила желанието си за живот. На въпрос какво би правила в отвъдното, тя отговаря с неподправен хумор: "Защо ще ида там, в черната земя? Там нито радио има, нищо нямаме. Аз да си седя тук. И тука тъмно, и там тъмно".

На празничния ден, в който България чества Съединението, праплеменницата на Апостола отправи своето послание към всички българи: "Пожелавам на цяла България здраве. Ей това е".