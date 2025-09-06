София отбеляза 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с тържествена церемония пред мавзолея-костница на княз Александър I Батенберг. В присъствието на официални лица, гвардейци и десетки граждани беше отдадена почит към героите на историческия акт, а посланията за единство и национална гордост огласиха празника.

Тържествената програма, организирана от Столичната община, започна точно в 11:00 часа с церемония по поднасяне на венци и цветя. В нея взеха участие Националната гвардейска част и вокална формация „Българе“, които допринесоха за празничната и патриотична атмосфера.

Честваме 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Пред мавзолея се събраха десетки столичани, дошли да отдадат почит и да предадат историята на по-младите поколения. Децата показаха, че познават делото на предците си. „Празнуваме Съединението. България е била разделена на две от Берлинския конгрес, после княз Александър I Батенберг иска да съедини двете страни и най-накрая мирно в Пловдив се подписва Съединението“, обясни малкият Тервел.

Кметът на София, Васил Терзиев, също отдаде почит и отправи своето послание към българите: „Това е един от най-светлите празници в нашата история, защото показва, когато сме обединени, когато сме смели, когато сме силни, че няма нещо, което да ни спре. Това е повод да си го припомним“.

Тържествата в София продължават през целия ден, като напомнят за смелостта и решимостта на българите, осъществили един от най-значимите актове в новата ни история.