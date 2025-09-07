Нов закон за насърчаване на използването на електромобили предвижда стимули за собствениците на коли на ток и повече зарядни станции. Ще се вземат мерки и за ускорено извеждане от употреба на замърсяващите коли на бензин, дизел и газ. Документът е публикуван за обществено обсъждане.

► Основните цели на законопроекта включват:

• След година колите със зелен номер да достигнат 30 хиляди



• Публичните точки за зареждане да станат поне 5 хиляди



• Най-малко 15 бързо-зарядни хъба по магистралите



• 200 бързи станции на входовете и изходите на градовете

Предизвикателства с електромобилите - по-надеждни, но 10 пъти по-трудни за гасене при пожар



Държавата може да въведе задължителни изисквания към общините и бизнеса за изграждане на повече станции, както и по-лесен режим при монтиране в частни имоти.



На този фон - безплатното паркиране на електрическите автомобили става все по-голям проблем за големите градове. Столицата вече обмисля неговото отпадане.

Стимули за нови коли със зелени номера на принципа „замърсителят плаща“, субсидии и диференциране на данъци в зависимост от нивото на емисиите – така държавата опитва да отговори на изискванията на Брюксел за намаляване на замърсяването от транспорта, основно в големите градове.

„В България все още българинът е скептично настроен към електромобила, защото първо, няма достатъчно зарядни станции, след това няма облекчения. В Западна Европа за всеки един ЕА, закупен от дадено представителство или втора ръка, държавата дава между 3000 5000 евро бонуси”, обясни председателят на Изпълнителния съвет на „Асоциацията на вносителите на автомобили” Любомир Доросиев.



Ограниченият пробег и малкото точки за зареждане правят някои части на страната недостъпни. Сега държавата може да задължи общините и бизнеса във всеки областен център да има минимум три станции, а в градове с над 100 хил. души – поне пет.



„Колите на ток още не са толкова добре навлезли. В големите градове се купуват само и единствено, за да спират в синя и зелена зона”, коментира Доросиев.



Почти всички общини у нас предлагат безплатно и неограничено паркиране в зоните, в столицата обаче то може и да бъде премахнато.



„В София има вече регистрирани около 22 000 – 23 000 електромобила, а местата в синята зона са около 30 000. Това означава, че съвсем скоро само колите на ток ще могат да изпълнят цялата централна зона за паркиране. Затова е логично за София да се мисли да има такса за тези автомобили”, посочи председателят на Комисията по транспорт в СОС Иван Таков.

Ако таксите се въведат, е възможно да бъдат по-ниски от тези за останалите коли.



„Първоначалният вариант, който беше като идея, е на този етап да плащат половин такса от цената, която е. Сега има нова идея за повишаване на цените от ДБ. От парламентарната група искат единствено и само да вдигнат механично цените, отново не предвиждат такса за електромобилите, а според мен трябва да има такава”, настоя Таков.



По данни на КАТ от началото на годината у нас са регистрирани 3169 нови коли на ток.