-
84 артисти и 18 банди ще участват във фестивала "Улица Станционна" в Пловдив
-
Прегазиха възрастен мъж в Пловдив
-
Монтираха колчета срещу изпреварване в участък от Е79
-
Пожарът в Парк „Рила” се разраства
-
Неизвестен простреля десетки котки и гларуси в Бургас
-
Пожар гори в трудно достъпен терен в НП „Рила”
От 14 до 20 ч. е забранено движението по магистралите на камиони над 12 тона
Засилен трафик се очаква днес в последния от трите почивни ден. От 14 до 20 ч. е забранено движението по магистралите на камиони над 12 тона, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура".
Стотици глобени за часове: Тол камерите започнаха да засичат средна скорост
Традиционно, тапи се очакват в района на Кресна, тъй като много българи избраха Гърция за почивката си. Над 900 екипа на полицията ще са на терен, а камерите на Тол системата вече засичат средна скорост. Само за първите няколко часа от влизането в сила на новите правила, са били засечени над 1500 нарушители, сочат данните на Агенцията.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни