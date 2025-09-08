Засилен трафик се очаква днес в последния от трите почивни ден. От 14 до 20 ч. е забранено движението по магистралите на камиони над 12 тона, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура".

Традиционно, тапи се очакват в района на Кресна, тъй като много българи избраха Гърция за почивката си. Над 900 екипа на полицията ще са на терен, а камерите на Тол системата вече засичат средна скорост. Само за първите няколко часа от влизането в сила на новите правила, са били засечени над 1500 нарушители, сочат данните на Агенцията.

Редактор: Дарина Методиева