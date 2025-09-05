На 7 септември влизат в сила промените в Закона за движение по пътищата, които предвиждат повишен контрол над шофьорите и нови, по-високи санкции, включително за превишена средна скорост. Как точно ще се изчислява тя, как ще работят камерите и възможно ли е водачите да „надхитрят“ системата? Темата коментира адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Адвокат Тодоров поясни, че камерите ще засичат времето за преминаване между две точки – например, от Вакарел до Ихтиман, и въз основа на разстоянието и времето ще изчисляват дали шофьорът е превишил средната допустима скорост.

На 7 септември започва регистрирането на средна скорост

„Ако шофьорът спре за кафе или пазаруване, това може да понижи средната му скорост и да избегне санкция. Затова е важно контролните точки да са много и на малки разстояния. Само така системата ще е ефективна и трудно ще бъде заобиколена“, посочи Тодоров.

По негови данни в момента има 22 участъка, в които ще се засича средна скорост.

„Обещанието е до края на годината да се контролират 1200 километра пътна мрежа, включително и първокласни пътища. Но и тогава половината трасета ще останат незасечени“, уточни той.

Адвокат Тодоров подчерта, че знаковото стопанство у нас също трябва да бъде изчистено, тъй като на много места има остарели, неактуални или излишни знаци.

„Трябва да се спрат т.нар. ‘хранилки’ – участъци, в които глобите се събират само заради неправилно поставени знаци“, каза Тодоров.

Според адвоката трябва да се въведе по-точно разграничение между моментното превишаване на скоростта и дългосрочното нарушение на средната скорост.

„Да караш с 150 км/ч за кратък участък е различно от това да поддържаш средна скорост от 150 км/ч – защото това означава, че на места си карал с 180 или дори 200 км/ч. Санкциите трябва да отразяват това различие“, аргументира се той.

АПИ обезопаси 24 рискови пътни отсечки

Към момента камерите за средна скорост не засичат моментната скорост, но според Тодоров има уверение, че в бъдеще това ще се промени.

