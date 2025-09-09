„Случаят с побоя в Русе и видеото, което разкрива кадри от инцидента показват, че много често МВР не предоставят точна информация по определени казуси, в които са замесени техни служители. Това има потенциал да предизвика публичен скандал, с оглед на поляризацията на управляващи и опозиция. Но тук проблемите са много по-дълбоки. Те са свързани със състава в МВР. Разбира се, трябва да се изчака и да се види цялостната картина. Подобен тип скандали ерозират доверието в полицията." Това каза политологът доц. Милен Любенов в "Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Трябва да видим как ще приключи този казус. Какво се вижда на кадрите е важен въпрос. Не се вижда какво се случва преди и след това. Разследването трябва да прочете не само на базата на едно видео. Но в българските граждани няма усещането, че МВР защитава българските граждани”, посочи политологът Христо Панчугов. Той каза, че МВР трябва да проведе разследване, в което може да се наложи да има смяна на разследващите, а също така в него да се включат и неправителствени организации.

Според Любенов този казус няма да разклати мнозинството. Той посочи, че потенциал за сваляне на правителството имат протестите в Плевен и безводието. Политологът също така не смята, че петият вот на недоверие ще бъде успешен.

Панчугов е на мнение, че правителството е стабилно, а вотът на недоверие няма особен потенциал.

Редактор: Цветина Петрова