-
Експеримент на NOVA: Наваксват ли шофьорите скоростта след тол камерите?
-
Публикуваха за обществено обсъждане законопроекта за атракционните услуги
-
Футуролог: Суперкомпютрите могат да направят Европа по-конкуретноспособна
-
Официално: Илиан Илиев вече не е селекционер на България
-
Голям горски пожар в Калифорния застрашава вековни гигантски секвои (ВИДЕО)
-
Желязков пред студенти в Подгорица: Младите са призвани да участват в усилията за лидерска Европа в иновациите
Анализ на проф. Мария Пиргова и Георги Харизанов
Опозицията се кани да внесе своя пети вот на недоверие към кабинета – дали обаче ще успее? Очаква се този път документът да бъде подкрепен от всички пет партии в парламента. Но вотът на тема „Завладяната държава” този път не се отнася до конкретна обществена сфера – той протестира срещу подчинението на институциите.
От друга страна, България е все още в очакване да приеме еврото от следващата година. Нови президентски избори, евентуални нови политически проекти на територията на опозицията – какво послание оставя това у избирателите, на фона на очакваните нови протести?
Темата коментират политологът проф. Мария Пиргова и политическият анализатор Георги Харизанов в студиото на предаването "Челюсти" на NOVA NEWS.
Последвайте ни