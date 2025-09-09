Опозицията се кани да внесе своя пети вот на недоверие към кабинета – дали обаче ще успее? Очаква се този път документът да бъде подкрепен от всички пет партии в парламента. Но вотът на тема „Завладяната държава” този път не се отнася до конкретна обществена сфера – той протестира срещу подчинението на институциите.

От друга страна, България е все още в очакване да приеме еврото от следващата година. Нови президентски избори, евентуални нови политически проекти на територията на опозицията – какво послание оставя това у избирателите, на фона на очакваните нови протести?

Темата коментират политологът проф. Мария Пиргова и политическият анализатор Георги Харизанов в студиото на предаването "Челюсти" на NOVA NEWS.