Макар летните ни пътувания да намаляха с края на август, пътната касапница не спира. Пияни, дрогирани, натиснали педала на газта до дъно шестват не само по магистралите. Всеки ден броим ранени и загинали, а МВР предлага нови и нови наказания в опит да ограничи безумците. Към страха от тирове и автомобили на пътя вече добавяме тротинетки и АТВ-та и проблемите всеки ден нарастват.

В ход е вече средна скорост, която тол системата засича на над 30 отсечки по аутобаните в страната. Нови по-високи глоби уж плашат онези, които нарушават правилата. И пешеходците влязоха във фокуса на МВР със забраната да ползват телефон, докато пресичат пътното платно.

Вътрешният министър представи преди месеци идеята да се отнемат доживотно книжките на онези, които рецидивират на пътя пияни, дрогирани или превишаващи скоростта.

Това спорно предложение и не само коментираха в ефира на “Челюсти” по NOVA NEWS Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и бившият шеф на столичния КАТ Тенчо Тенев.

“Такива безумци винаги ще има. Човекът се е мислил за безсмъртен, но законите на физиката не могат да се избегнат. По-лошото беше, че няма система, която да реагира след такива инциденти. Трябва да се вземат по-бързи мерки. Слава богу, нямаше други загинали”, сподели Тодоров за тежката катастрофа с фатален край на бул. „Ботевградско шосе“ в София в понеделник. Тогава автомобил се разцепи на две при удар в дърво, а шофьорът загина на място.

“Дървото спаси живота на други хора. Трагичен случай. Точно в най-хубавия ден от живота на първокласниците, когато за първи път отиват на училище и родителите ги качват в автомобилите, да минат покрай едно такова тежко пътнотранспортно произшествие и да видят разпиляни човешки останки по пътното платно. Това помрачи първия учебен ден на територията на столицата”, допълни Тенев.

