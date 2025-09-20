Политическите отношенията между София и Прищина са отлични. Това обяви в първото си интервю пред NOVA посланикът ни в Косово Христо Краевски.

Шест месеца след парламентарните избори там, правителство все още не е сформирано. В края на август парламентът успя да избере председател. Въпреки това страната остава под управлението на служебен кабинет. Политическата нестабилност в Прищина замрази стратегическия диалог на Косово със САЩ.

„Политическата криза е характерна и за други страни не само за Косово. Усилията са да бъде сформирано правителство след проведените последни парламентарни избори. Да се създадат институции, които да бъдат гарант за тази стабилност в Косово, а оттам и вече това е добавена стойност и за региона. Със задоволство мога да кажа, че между Косово и България има отлични политически отношения и те се чувстват не само в разговори в политическите среди, в институционалните среди, а в ежедневието при хората”, заяви Христо Краевски.