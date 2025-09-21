Събирането на местни данъци и такси определено е предизвикателство за общините. Оказва се обаче, че има и изключения. Вълчи дол е градът, който постави рекорд по събираемост на местни данъци и такси в страната.



Последното проучване на Института за пазарна икономика показва, че близо две трети от общините у нас не успяват да съберат дори 80% от местните си данъци. Вълчи дол обаче е изключение и поставя абсолютен рекорд с цели 93%. Така от всички 265 общини в България, градът се превръща в първенец.

Фишове в евро: Първа фирма у нас въведе промяната (ВИДЕО)

Юлия Христова живее във Вълчи дол от повече от 30 години. Споделя, че винаги плаща данъците си и има своите аргументи за това. „Тогава сме толерантни с всички останали. Когато ние си платим данъците, другите трябва да се съобразяват и също да ги плащат. Това е единият вариант. Другият – да помогнем на държавата, от която много искаме, а често не правим нищо в личен план“, казва Юлия.

Оказва се, че хора като нея в града не са изключение. Марин Маринов също вярва, че плащането на данъци е задължение на всеки. „Всеки, който живее тук, трябва да си плаща данъците, всеки, който работи, който има бизнес. В цял свят се плащат данъци“, казва Маринов.

Общината се нарежда на първо място в страната по събираемост на местни данъци и такси, като за миналата година постига впечатляващите 93%. Според управата на града, това се дължи на няколко ключови фактора.

Евростат: Почти 17% от българите живеят в лишения

„Изключително добрата работа на Дирекция „Местни данъци и такси“, кампаниите, които организираме, за да подканим гражданите да си платят навреме. Така могат и да се възползват от 5% отстъпка. Най-вече отговорността е на самите граждани. Ако не е тяхната отговорност, няма как да се постигне този резултат", казва Калоян Цветков, кмет на Вълчи дол.

Високата събираемост е изненада дори за местната управа.

„Честно да ви кажа – не съм очаквал. Но това е много показателно за управлението на общината“, казва общинският съветник Мехмед Хасанов.

„Ние сме една малка община и, да – за по-малките е по-лесно да се следи събираемостта, но лично аз не съм очаквал такъв резултат“, казва кметът.

Важно е и къде отиват събраните средства. Според управата, приоритетът е ясен: „Основно инвестираме в инфраструктура, за да облагородим района, да върнем хората по родните им места и, ако можем, да привлечем инвеститори“, казва кметът Цветков.

Оттук нататък целта на общината е да запази високото ниво на събираемост, а хората обещават да продължат да бъдат съвестни данъкоплатци.