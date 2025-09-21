-
Крум Зарков: Вотът на недоверие беше основателен и добре премерен
-
Спас Гърневски за петия вот на недоверие: Три месеца преди влизането ни в еврозоната не можем да бъдем на нивото на своя народ
-
Даниел Смилов: Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството
-
Посланикът ни в Прищина пред NOVA: Стабилността в Косово е добавена стойност и за региона
-
България осъди нарушаването на естонското въздушно пространство
-
Делян Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза
Вече върви подгряването да се вдигат данъци, да се замразяват доходи, смята председателят на ПП
„За момента не планираме нов вот на недоверие. Следващата голяма битка, която се задава, е покрай бюджета”. Това заяви в предаването „Събуди се” председателят на ПП Асен Василев.
Относно законопроекта, който беше приет, шефовете на службите да се избират от парламента, без подпис на президента, Асен Василев коментира: „Пеевски си избра Деньо Денев за шеф на ДАНС, президентът не подписва и сега търсят начин да отнемат тези правомощия на президента. Въпросът е дали ГЕРБ, БСП и ИТН ще клекнат”.
„Антикорупционната комисия няма как да бъде закрита в този момент, тъй като ще изгубим 6 милиарда евро по ПВУ”, коментира Василев.
По отношение на делото „Митниците” и завръщането на Паскал, Василев каза, че няма притеснения и ако е имало нещо срещу него, „вече щяха да са се задействали”. „Виждаме опити за очерняне”, каза Василев.
Председателят на ПП заяви още, че в първия работен ден за институциите ще провери имала ли е разрешително фирмата, която започна къртене на „Жълтите павета”. „Това, което стигна до мен като информация и трябва да проверим, като работят институциите - фирмата е къртила без нито едно разрешително. А знаете, че „Жълтите павета” са паметник на културата, трябва да има разрешително от Министерството на културата, после от общината”, каза Василев.
„Един човек, който го охранява цялата държава. С парите за неговата охрана всяка година може да се строи една детска градина. Защо един депутат е по-ценен от премиера и президента. Да сте видели такава охрана с премиера, президента или с шефката на НС? Това, което видяхме, е истинското лице кой управлява тази държава и какво си позволява”, заяви още Василев.
„Пеевски нас няма да успее „да ни сгъне”. Има много хора в тази държава, които няма да се сгънят. Ще работят за България с главно Б, а не за държава с Д”, каза още Василев. „Преди десетина дни във Варна на протеста в защита на Благомир Коцев заявих, че времето за думи свърши, минаваме към радикализация и действия”, допълни той.
„И правителството може да предприеме действия. Правосъдният министър да свика ВСС с една точка – да се съберат двете колегии и да обсъдят 6-те месеца, записани в Закона за съдебната власт, след които главният прокурор става нелегитимен и трябва да се избере нов временно изпълняващ. Дали наистина са 6 месеца, защото съдиите казват 6 са и си сменят шефа на ВАС, а прокурорите казват не са 6 месеца”, заяви Василев.
Василев, който е в Пазарджик, отправи критики и заради ВиК проект на село Ивайло.
„Кметът на Пазарджик е подал за ВиК проект за село Ивайло. Проектът се изпълнява. Но кметът на селото не се е снимал в кабинета на Пеевски. Да му каже държавата, защо не му се отпускат плащанията по проекта, който е почти завършен”, каза Василев. „Аз като финансов министър не съм делял кметовете”, допълни той.
Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни