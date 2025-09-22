На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика. Това заяви председателят на НС на БСП, коалиция „БСП – Обединена левица“ и вицепремиер Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на Независимостта.

117 години независима България!

Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение. „Без Независимостта саможертвата на хилядите, оставили костите си в пантеона на родината, би била напразна“.

Според него, усилието ни днес е да запазим паметта за националните герои, да осмислим уроците на историята и да носим в сърцата си същия идеал за обединение. „Това е нашият дълг – да градим държава, която е равноправен член в семейството на цивилизованите народи“, посочи той.

„Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза“, заяви още Зафиров.

„Честит празник! Да живее свободна и независима България!“, завърши поздравлението си председателят на левицата.

Редактор: Станимира Шикова