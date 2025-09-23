„Бойко Борисов и Делян Пеевски работят заедно, но се движат по различен сценарии. Борисов казва, че правителството не е негово, но държи юздите му. А Пеевски провежда пиар кампанията „аз”, която е сложна. Но между тях няма разрив.” Това каза пиар експертът Диана Дамянова в „Здравей, България”.

„Това, че говорим постоянно за Пеевски, прави облика му такъв, какъвто той демонстрира пред другите”, смята журналистът Асен Агов.

По негови думи с приемането на еврото България приключва един много тежък исторически цикъл.

Комуникацията и управлението на страната: Какво послание оставя политическото говорене

Дамянова смята, че няма изградено гражданско общество, което да защитава своите интереси пред институциите. Тя е на мнение, че недоволството обхваща само част от хората и се прицелва в различни точки и допълни, че малко от демонстрантите са готови да изострят протестите си.

Асен Агов смята, че 10 хиляди души са достатъчни, за да бъде внушителна една демонстрация.

Той определи Благомир Коцев като политически затворник.

Изборите за президент

Дамянова смята, че демократична общност трябва да предложи кандидат, който „да запали” хората. А Агов е на мнение, че е необходима такава личност, която да трасира пътя на новото поколение – младите и образовани хора, които имат интерес в България да има справедливост - да поеме управлението на страната.

