Една от основните цели пред страната ни е развитие на българската отбранителна индустрия, която може да доведе до връщане на заемите, чрез печалба. Това обяви от Самоков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той беше на посещение в една от високотехнологичните фирми у нас за производство на дронове, заедно с министъра на отбраната Атанас Запрянов. Според Борисов трябва да се инвестира в места, в които продукцията се връща с печалба.

“Целта ни е българската индустрия във военно-промишления комплекс да се развива и да дава добавена стойност, да има повече данъци, за да може да се увеличават и доходите. Да, много техника се купува от чужбина, има средства по механизма SAFE, но трябва да се връщат след 20-30 г. Затова трябва да се инвестира по места, в които продукцията се връща с печалба”, обясни лидерът на ГЕРБ.

