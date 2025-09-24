„Време е за дела! Не 4%, а един човек да има проблем с водоснабдяването, държавата е длъжна да направи необходимото. Правото на питейна вода е изконно човешко право“, написа във Facebook председателят на комисията по безводието и комисията по екология Младен Шишков след първото заседание на Националния борд по водите.

Бордът е създаден с цел координация на институциите и решаване на проблемите с безводието в страната. Комисията по безводие работи шест месеца, като изслуша представители на всички ресорни ведомства и водещи експерти в сектора. Специално беше привлечен и експерт с критичен поглед, за да се гарантира обективността на анализа.

Докладът на комисията съдържа спешни, средносрочни и дългосрочни мерки, които трябва да се предприемат. Макар засегнатото население да е около 4% от жителите на страната, Шишков подчерта, че държавата е длъжна да решава проблемите дори за един човек.

“ДПС-Ново начало” след Борда по водите: Да покажем на хората, че ще действаме максимално оперативно, за да решим проблемите с безводието

По време на лятната ваканция екологичната комисия проведе извънредно заседание, на което реши да се пристъпи към спешно изпълнение на мерките, предложени в доклада. Решението беше подкрепено от парламентарните групи и на първия работен ден след ваканцията Националният борд проведе своето първо заседание.

За най-спешните дейности по подмяна на ВиК мрежата са нужни 3,7 млрд.лв.

На срещата министрите докладваха за вече предприетите мерки, а бордът има за цел да осигури ефективна координация между институциите и устойчиво решение на проблемите с водоснабдяването в България.

Редактор: Румен Лозанов