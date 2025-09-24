Снимка: iStock
-
Борисов на посещение в завод за дронове: Трябва да се инвестира в места, в които продукцията се връща с печалба
-
Парламентът заседава едва 30 минути заради липса на кворум
-
Журналист за депутатите: Ако ние не се явим на работа, ще носим последствия, но явно за тях такива няма
-
Делото „Коцев”: Обърна ли се конституционният принцип за невинен до доказване на противното
-
Илияна Йотова: Има кампания срещу президентската институция заради високия рейтинг на Радев
-
Срещата Тръмп – Зеленски: Какви са очакванията за край на войната
Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров
В сряда се състоя първото заседание на Националния борд по водите, който беше създаден за координиране на действията за преодоляване на водната криза и контрол по изпълнение на дейностите, възложени от НС. На заседанието присъстваха представители на четирите парламентарни групи, подкрепящи управлението.
Вицепремиерът Атанас Зафиров обясни, че за разрешаването на проблема с остарялата водопреносна мрежа, и то за най-спешните дейности, са необходими 3,7 млд.лв.
⇒ За 2025 година от Министерството на финансите са посочили, че ще бъдат отпуснати средства за 579 проекта на обща стойност 775,400 млн.лв.
⇒ До края на 2027 г. във ВиК сектора е планирано финансиране за 1,1 млрд.лв.
⇒ Зафиров подчерта, че на базата на получените доклади темповете на амортизация на водопреносната мрежа изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя. Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК сектора.
⇒ Той заяви, че в следващият бюджет ще бъде предложено да има заложено финансиране с предимство на проекти, засягащи ВиК структурата.
Обсъдени са възможности ББР да се включи в процеса на финансиране на проекти.
Зафиров посочи още, че е възложил на членовете на борда да предложат представители на междуведомствена работната група, която трябва да направи преглед и анализ на законодателството и възможностите за решение на кризата.
Бордът ще се събира два пъти в месеца.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни