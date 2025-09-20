89 са общините в България с нарушено водоподаване. Това показват данните на регионалното министерство за първата половина на септември. Засегнати са над 260 000 души. Най-тежка остава ситуацията в Плевен, където и за неделя са планирани протести заради липсата на вода. Очакват се и блокади на пътища.

В ефира на NOVA държавният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев увери, че няма отклонения в качеството на водата в районите с режим.

Доц. Ангел Кунчев: Където има режим, удвояваме контрола на водата

"Когато се фокусираш върху това, че трябва да промениш хигиенните си навици, се стига дотам, че въпреки липсата на вода, елементарните мерки за дезинфекция предотвратяват епидемичен взрив", подчерта доцент Кунчев.

И допълни: "От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода. И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията”.

Редактор: Станимира Шикова