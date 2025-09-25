Няма държава, в която собствените ѝ граждани да искат да спрат пари както тук за България. Разбира се, че има опасност за евросредствата. 4 години нищо не беше направено по плана, така че плащания при всички случаи ще дойдат.

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира искането на либералите "Обнови Европа" (RENEW) да се замразят средствата по второто плащане на България по Плана за възстановяване и устойчивост. Те отправиха директен призив към Европейската комисия. Конкретният повод е решението на съда да остави за постоянно кмета на Варна Благомир Коцев в ареста.

След оставянето на Благомир Коцев в ареста: От АЛДЕ са поискали спиране на еврофондовете за България

"Част от българите притежават тази черта - не се интересуват от държавата, плащанията или какво ще стане утре. Интересува го само собственото им оцеляване. От ПП първи започнаха с политическите арести, а сега се борят срещу тях. И то при положение, че има няколко съдебни състави, които се произнасят. А нас ни арестуваха без съд - това е политически арест. Иначе и аз съм натъжен и разочарован, че Коцев бе оставен в ареста", коментира лидерът на ГЕРБ.

Той определи липсата на кворум в пленарната зала като колективна безотговорност. "Всички знаят, че тази седмица има делегации в Япония, Франция и САЩ - затова правят тези номера. Според социологическите агенции ГЕРБ има двойна преднина пред втория, няма по-голяма изгода от тази да има избори сега", смята Борисов. И допълва, че ако той беше премиер, трима министри щяха да решават водната криза в Плевенско в момента.

"Смятам, че в момента изобщо не се реагира адекватно, а критиката ми е към премиера. Желязков трябва да отиде с министрите в Плевен, с ВиК и областния управител, да ги остави там за 10-15 дни и да се направят аварийни ремонти. Няма партия, която да гласува против да се реши водната криза, ако се внесат законопроекти в НС", посочи още Борисов.

