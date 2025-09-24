-
Варненският кмет остава в ареста след решението на Софийския апелативен съд
След решението на Софийския апелативен съд от снощи кметът на Варна Благомир Коцев да остане в ареста, последваха остри политически реакции в парламента. От Продължаваме промяната обявиха, че АЛДЕ, от която те са част в европарламента, са поискали спиране на еврофондовете за България.
Делото „Коцев”: Обърна ли се конституционният принцип за невинен до доказване на противното
„Снощи станахме свидетели на поредното безобразие в българската правосъдна система и ако гражданите си мислят, че не ги засяга това, което стана ясно в късните часове на нощта е , че от АЛДЕ са поискали спиране на еврофондовете за България. Заради кефа на голямото Д 6 млрд. евро няма да стигнат до гражданите и фирмите", заяви председателят на Продължаваме промяната Асен Василев .
