След решението на Софийския апелативен съд от снощи кметът на Варна Благомир Коцев да остане в ареста, последваха остри политически реакции в парламента. От Продължаваме промяната обявиха, че АЛДЕ, от която те са част в европарламента, са поискали спиране на еврофондовете за България.

Делото „Коцев”: Обърна ли се конституционният принцип за невинен до доказване на противното

„Снощи станахме свидетели на поредното безобразие в българската правосъдна система и ако гражданите си мислят, че не ги засяга това, което стана ясно в късните часове на нощта е , че от АЛДЕ са поискали спиране на еврофондовете за България. Заради кефа на голямото Д 6 млрд. евро няма да стигнат до гражданите и фирмите”, заяви председателят на Продължаваме промяната Асен Василев .

Редактор: Емил Йорданов