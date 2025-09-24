Бих искал на напомня думите на Кристиян Таков – „пазете правото дори и от закона” и ще добавя – пазете го от някои хора, които го прилагат. Това, което се случва с Благомир Коцев, по никакъв начин не кореспондира със записаното в Закона, в НПК - начинът, по който една мярка трябва да се гледа, начинът, по който трябва да бъдат конституирани съставите на принципа на случайното разпределение на делата. Видяхме множество нарушения, които поставят под съмнения това случайно разпределение. Това каза адвокат Петър Славов в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Няколко пъти се оказва, че има само един дежурен състав към момента, в който прокуратурата внася съответното искане на защитата за разглеждане на мярката. При положение, че има само един състав, такова случайно разпределение няма. Виждаме как някои прокурори изкачват стратегически определен момент, в който да внесат при точно определен единствен дежурен съдебен състав подобно искане, за да сигурни, че ще се падне там”, допълни той.

„Първоначалните отводи на съставите, които се случиха миналата седмица, не бяха на основание, посочено в НПК. Част от съдиите посочиха общественото напрежение, което не е основание по НПК”, каза още той.

Бившият министър на правосъдието Антон Станков заяви, че случаят „Коцев” е част от политическата битка.

„Бях разочарован от отвода на колегите миналата седмица. Не може да се бяга от тази отговорност – затова си съдя”, посочи той.

По негови думи отводът на съдя Георги Ушев е бил добре мотивиран.

Бившият правосъден министър беше категоричен, че мярката „задържане под стража” на Благомир Коцев е прекомерна.

Адвокатът е на мнение, че делото „Коцев” ще стигне до Европейския съд за правата на човека и после страната ни ще трябва плаща сериозни обезщетения.

Станков каза, че трябва са се установи дали Деян Василев е лъжесвидетелствал.

Славов посочи, че целта е била делото да бъде в София и да се гледа от бивши спецсъдии. Той каза още, че конституционният принцип е, че обвиняемият е невинен до доказване на противното.

„Прокуратурата трябва да доказва неговата вина, а не това, което се чете в мотивите на бивши спецсъдии, които казват, че не били представени нови доказателства от защитата, които да опровергават тезата, че обвиняемият е виновен. Т.е. има обръщане на 180 грасуда на основния конституционен принцип”, каза още Славов.

Станков допълни, че в "НПК тази теза е разширена в обратната ѝ страна – прокуратурата е длъжна да събира доказателства и за невинността".

Адвокат Славов смята, че е възможно Коцев да бъде оставен в съда за шест месеца, защото според Закона за местното самоуправление и местната администрация, ако не изпълнява задълженията си за такъв период, трябва да бъде освободен от длъжността кмет. Той обаче добави, че в Закона се изискват здравословни причини за това отсъствие.

Бившят министър Станков каза, че най-тежката мярка за неотклонение може да бъде заместена с отстраняване от длъжност.

