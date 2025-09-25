Всеки лев вложен в здравето на хората има смисъл. Това каза в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS зам.-председателят на здравната комисия в Столична община д-р Антон Койчев.

“В понеделник стартира вторият етап за профилактика на сърдечно-съдовото здраве, но бяхме разкритикувани за заделените пари от ПП-ДБ. Това показва абсурдността на тези критики. Полагането на грижи за хората осмисля пребиваването на нашите позиции”, коментира Койчев. По думите му това е първият път, в който се заделят пари от бюджета на София за профилактика.

“Профилактиката е една от основите, върху които трябва да стъпи грижата за здравето. От много дълги години се говори за превенцията на различни заболявания, но реалните политики по това започнаха с известно закъснение в България, докато в повечето европейски държави те вече са утвърдени”, смята той.

Кои ваксини са безплатни у нас

“Те са свързани с ранно откриване на заболявания, които могат да бъдат лечими, но и с икономически ползи, тъй като колкото по-рано се лекува едно заболяване, толкова то е по-успешно. Така и гражданите се връщат по-рано на работните си места”, обясни зам.-председателят.

Койчев сподели, че само на първата сесия през пролетта са минали 2064 души и са били спасени човешки животи. “Имаме и случай, в който на млад мъж случайно му беше открито сериозно сърдечно заболяване. Той беше опериран и спасен. Сега е лице на втория етап, който започва на 29 септември до 15 октомври”.

Кампанията „5 минути за здраве“ се завръща с фокус върху белия дроб и вредите от тютюнопушенето

По думите му идеята общинските болници в София да се превърнат в такива за долекуване не е на ПП-ДБ, а на “Синя София”. “В доклада има смисъл, но не по начина, по който беше предложен, защото хората, които се нуждаят от долекуване, са доста сериозен проблем за здравната система. Идеята не е отпаднала, но ще бъде преформатирана”.

“Подготвяме доклад за диетично безглутеново хранене при децата. Чрез тази програма ще помогнем да се изготвят хранителни менюта на деца от предучилищна възраст до четвърти клас”, каза Койчев.

Той сподели, че до месец ще са готови и с доклад за хора с преддиабетно състояние.

Целия разговор гледайте във видеото.