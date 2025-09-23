„5 минути за здраве“ - кампанията за безплатни изследвания с цел превенция на белия дроб и тютюнопушенето. За втора поредна година организацията насочва вниманието ни към превенцията, ранното разпознаване на симптомите, своевременната диагностика и лечение, както и вредите от тютюнопушенето. Повече за инициативата разказаха изпълнителният директор на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването Мира Ганова и пулмологът д-р Александър Симидчиев в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

„Интересът към кампанията е много голям. Тази година като партньори се включиха Министерство на здравеопазването ,общините и местните власти, в които провеждаме високотехнологичните изследвания”, каза Ганова.

„Ракът на белия дроб е заболяване, в което се развива процес в органа, но в него няма нервни окончания и затова няма болка. Започва с кашлица и затова пациентите не обръща внимание, когато започнат симптомите, които реално се припокриват с тези на тютюнопушенето”, обясни докторът.

Превенцията при туморните заболявания (ВИДЕО)

Симидчиев отчете, че над 80% от страдащите от това заболяване се диагностицират в късните фази, което не дава шанс за оптимизъм при лечението. Затова е важно да се обръща внимание от рано, подчерта той.

„Изкуственият интелект може да помогне за рака на белия дроб. Над 80% от диагностицираните са активни пушачи, а две трети от останалите са пасивни”, добави пулмологът.

Изследванията ще се проведат на 25 септември в столичен мол, а всеки може да отиде.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева