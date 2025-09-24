Ваксинацията предпазва от разпространението на сериозни болести, които застрашават не само здравето, но и живота ни. Затова да се ваксинираме срещу тях е отговорност не само към себе си, но и към семейството, приятелите и колегите ни.

НЗОК заплаща ваксини по няколко национални програми

Съгласно Националния рамков договор за медицинските дейности 2023-2025 г. (НРД), НЗОК заплаща ваксини по национални програми и дейностите по поставянето им, както следва:

► ваксини срещу ротавирусните гастроентерити, осигуряващи изпълнението на Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 – 2025 г. Основна целева група за имунизация: деца от 6-седмична възраст до горна възраст съгласно кратката характеристика на прилаганата ваксина;

► ваксини срещу сезонния грип и срещу пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст, осигуряващи изпълнението на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023 – 2026 г.

► ваксини срещу човешки папилома вирус, осигуряващи изпълнението на Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025 – 2030 г.

Снимка: iStock

Какво е новото в Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (hpv) 2025 - 2030 г.?

Освен за момичета, Програмата вече е насочена и към момчета.

► Право на безплатна имунизация имат момичета на възраст от 10 до 14 г. включително (преди навършване на 15 г.), което удължава възможността за поставяне на ваксина с една година.

► От 2025 г. и момчетата могат да се ваксинират безплатно срещу HPV, като за периода 2025-2028 г. ще се осигуряват ваксини за момчета от 10 до 13 г., а в периода 2029-2030 г. ще бъдат включени и 14-годишните момчета.

► Освен това от 2026 г. до 2028 г. обхватът ще бъде още по-разширен и в него ще бъдат включени момичета на възраст 15-17 г., а през последните две години на действието на програмата (2029-2030) ще могат да се имунизират и жени на възраст 18-21 г.

Какво включва тази програма

С Решение на Министерския съвет, на 09.04.2025 г. бе приета Национална програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. С тази програма се цели промяна в мисленето, че профилактиката е приоритет. Когато се говори за първична профилактика или ваксинопрофилактика на HPV инфекции и заболявания, става дума за спасени човешки животи. HPV причинява почти 5% от всички онкологични заболявания при жените и мъжете по света. Около 40 типа HPV заразяват лигавичния епител, като 18 от тях могат да причинят рак – високорискови (онкогенни) типове HPV.

Чрез Програмата се осигурява безплатна ваксинация (ваксина и нейното прилагане) за момичета на възраст 10-14 г. и на момчета на възраст 10-13/14 г.

Предвидено е поетапно увеличаване на възрастовата група при момичетата до достигане през 2029 г. на 21-годишни жени.

Ваксината, която се осигурява по Програмата, е срещу най-честите причинители на ракови заболявания и брадавици – типове – 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58.

За изграждане на ефективна защита всяко момиче, момче или жена от целевите групи на Програмата следва да получи необходимия брой приеми, като при деца до 14 г. включително се поставят две дози от ваксината с интервал между приемите от поне 6 месеца, а при по-големите лица – 3 дози от ваксината с интервал между първи и втория – 2 месеца и между втория и третия – поне 4 месеца.

Ваксинацията има важна роля за намаляване на честотата на рак, причинен от инфекции. Чрез разширяване на ваксинационния обхват на ваксинация срещу HPV се осъществява първична профилактика не само на рака на маточната шийка, но и на други HPV свързани онкологични заболявания.

Снимка: iStock

Кой поставя ваксините по националните програми

Общопрактикуващите лекари, работещи по договор с НЗОК за оказване на първична извънболнична помощ (ПИМП), поставят ваксините на лица от тяхната пациентска листа, заявили желание, в изпълнение на договорите си с НЗОК за оказване на ПИМП (в тези договори има изрични клаузи за поставяне на ваксини по национални програми, както и за заплащането им от НЗОК).

Относно изпълнението на Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. освен общопрактикуващите лекари, работещи по договор с НЗОК за оказване на първична извънболнична помощ (ПИМП), безплатна имунизация може да се извърши и от специалист, работещ по договор с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) по пакетите „Детски болести“ и „Акушерство и гинекология“.

Кога имунизацията се счита за завършена

Имунизацията се счита за завършена след прилагане на дозите, посочени в кратките характеристики на продуктите.

Къде да намерите информация за поставените ви ваксини

► Един от най-лесните начини да разберете какви ваксини са Ви поставени е чрез електронното пациентско досие. То съдържа информация за всички извършени имунизации и е достъпно онлайн чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. За достъп до досието е необходимо да използвате квалифициран електронен подпис, уникален код за достъп (издаден в РЗОК) или персонален идентификационен номер от НАП.

► Лесен достъп до медицинската си информация имате и чрез приложението Е-здраве. То се достъпва чрез електронен подпис или осъществяване на сдвояване между приложението и телефона Ви, което извършват служителите в офисите на РЗОК, РЗИ и „Информационно обслужване“ ЕАД.

Къде родителите да намерят информация за поставените ваксини на децата им

Родителите или настойниците могат да получат достъп до информацията за извършените имунизации на своите деца отново чрез електронните пациентски досиета.

