-
Сертифицирани биохрани само от български производители във Велико Търново
-
Водещи медицински специалисти се събраха в Албена
-
Спортни новини (27.09.2025 - обедна)
-
„Демократична мозайка 2025“ събра над 70 граждански организации в София
-
Владо Николов: Изключително съм горд с финала, момчетата издържаха на напрежението
-
Ечемикът – повече от фураж: Нови възможности в храненето и строителството
Пожелавам на нашите момчета да станат световни шампиони, имат сили да го направят, каза Теодор Салпаров
Спортните коментатори съпреживяват отблизо успехите и провалите на отборите и буквално "горят" в играта, сякаш са на игрището. Моментът на триумфа за националите по волейбол срещу Чехия на Мондиала във Филипините емоционално изживяха и двама души, които зорко и с трепет следяха събитията и ги предаваха на зрителите на NOVA.
Бившият национал по волейбол Теодор Салпаров смята, че няма лесни полуфинали.
ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България - на финал на Световното по волейбол (СНИМКИ)
"В отделните точки от геймовете чехите се възползваха от наши непрецизни отигравания и изравниха в първия гейм. Имаше напрежение и в третия, но като цяло нашият отбор е много по-стойностен и с повече потенциал и момчетата го показаха и заслужено са на финал. Двата фаворита - Италия и Полша, ще се срещнат на полуфинала. Пожелавам на нашите момчета да станат световни шампиони, имат сили да го направят, победиха топ отбори като САЩ, Германия и Словения. Били сме и Полша, които са най-добри в момента. Момчетата надминаха очакванията. Това е голяма радост за цяла България", каза Салпаров.
Спортният журналист на NOVA Тодор Христов определи представянето на националите като много силно. "Огромно удоволствие е да изпитаме тези емоции, но заслугата е изцяло на треньорския щаб и на волейболистите, които показват израстване с всеки двубой. Това обаче е плод на много усърден труд", каза той.
