Спортните коментатори съпреживяват отблизо успехите и провалите на отборите и буквално "горят" в играта, сякаш са на игрището. Моментът на триумфа за националите по волейбол срещу Чехия на Мондиала във Филипините емоционално изживяха и двама души, които зорко и с трепет следяха събитията и ги предаваха на зрителите на NOVA.

Бившият национал по волейбол Теодор Салпаров смята, че няма лесни полуфинали.

ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България - на финал на Световното по волейбол (СНИМКИ)

"В отделните точки от геймовете чехите се възползваха от наши непрецизни отигравания и изравниха в първия гейм. Имаше напрежение и в третия, но като цяло нашият отбор е много по-стойностен и с повече потенциал и момчетата го показаха и заслужено са на финал. Двата фаворита - Италия и Полша, ще се срещнат на полуфинала. Пожелавам на нашите момчета да станат световни шампиони, имат сили да го направят, победиха топ отбори като САЩ, Германия и Словения. Били сме и Полша, които са най-добри в момента. Момчетата надминаха очакванията. Това е голяма радост за цяла България", каза Салпаров.

Спортният журналист на NOVA Тодор Христов определи представянето на националите като много силно. "Огромно удоволствие е да изпитаме тези емоции, но заслугата е изцяло на треньорския щаб и на волейболистите, които показват израстване с всеки двубой. Това обаче е плод на много усърден труд", каза той.