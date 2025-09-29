Снимка: iStock
Интензивни дъждове в началото на октомври
Няколко ремонта днес по АМ "Тракия"
Няма опасност пожарът край село Ракита да приближи село Горно Романци
С памук правим барут: Как българското влакно става оръжие?
Ранна подготовка за зимата: Огромен ръст при продажбата на дърва в Северозападна България
Вълчи дол постави рекорд по събираемост на местни данъци и такси в страната
Затруднено е движението между София и Пловдив
Продължават ремонтите по автомагистрала "Тракия", които затрудняват движението в Област София, Пазарджик и Сливен. В три участъка движението се извършва само в платното за столицата, като там е разрешено движението и в аварийната лента.
Пътуващите между София и Пловдив могат да се използват трасето Ихтиман-Самоков и Подбалканския път.
Километрични задръствания на „Тракия” заради новите ремонти на магистралата
От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно въведената временна организация и пътната сигнализация.Редактор: Дарина Методиева
