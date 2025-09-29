Снимка: ЕПА/БГНЕС
Екип на телевизията ще пътува с българските лъвове в самолета на път към София
Втори на световното, но първи в сърцата! Очаквайте голямото посрещане на новите шампиони - в ефира на NOVA!
През целия ден във вторник ще предложим на нашите зрители извънредни емисии и уникално съдържание. Очаквайте екслузивен разказ за емоциите по пътя към родината от борда на самолета с българските лъвове.
Кулминацията на посрещането на площад "Александър Невски" ще може да проследите в специалното ни студио - "Новите шампиони". То започва точно в 17.00 ч. по NOVA.Редактор: Маргарита Стоянчева
